Под Клинцами водитель «ВАЗа» сбил велосипедиста и вылетел в кювет

Велосипедиста доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Один человек пострадал при столкновении «ВАЗа» и велосипеда в Клинцовском районе. Авария произошла 29 августа около 20.25 на 2-м километре дороги Ардонь – Мартьяновка, сообщает областная ГИБДД.

50-летний водитель «ВАЗ-21124» сбил ехавшего по краю дороги 44-летнего велосипедиста в темной одежде без световозвращающих элементов, после чего «ВАЗ» вылетел в кювет.

Велосипедиста госпитализировали с ушибленной раной левой брови, сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. У него взяли биологические образцы для определения состояния опьянения.