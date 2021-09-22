Под Навлей погиб пьяный мужчина, которого высадили из машины

Пешехода сбил водитель Skoda Rapid.

Смертельное ДТП произошло 21 сентября около 19.25 на 407-м километре трассы Украина в Навлинском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 29-летний водитель Skoda Rapid, двигаясь со стороны Севска в сторону Брянска, сбил 45-летнего пешехода, который шел по краю дороги в попутном направлении. Мужчина погиб.

По данным ГИБДД, незадолго до ДТП мужчину высадили из машины из-за неадекватного поведения. Свидетели рассказали, что он был пьян. У погибшего взяли анализы для определения состояния опьянения.