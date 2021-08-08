Под Навлей водитель Hyundai Getz влетел в щебеночную насыпь и погиб

В ГИБДД полагают, что автомобилист был пьян.

Смертельная авария произошла 8 августа на 14-м километре дороги М3 Украина – Пролысово – Гавань в Навлинском районе. В региональной ГИБДД пока не смогли установить точное время происшествия. По предварительной информации, ДТП случилось в период от 3.00 до 5.20.

46-летний водитель Hyundai Getz, двигаясь от Навли в сторону деревни Пролысово по ремонтируемой дороге, врезался в щебеночную насыпь и технические ограждения. В результате машина перевернулась. Водитель погиб на месте.

По данным ГИБДД, дорожные знаки были установлены в соответствии со схемой организации движения. У погибшего водителя взяли анализы на определение состояния опьянения.