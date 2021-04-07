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Под Новозыбковом женщина на Lifan врезалась в фуру

2021, 07 апреля 10:30 Происшествия
Под Новозыбковом женщина на Lifan врезалась в фуру
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Автомобилистку доставили в больницу с травмами.

Женщина ранена в ДТП в Новозыбковском районе. Авария произошла 6 апреля около 21.10 на 187-м километре дороги Брянск – Новозыбков.

Как сообщили в областной ГИБДД, 40-летняя водитель Lifan 113300, двигаясь от Брянска в сторону Новозыбкова, врезалась в DAF с полуприцепом под управлением 37-летнего водителя.

Женщину-водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и ссадиной лба.

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