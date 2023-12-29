Под обстрел попало село Сопычи
Дом повреждён при обстреле брянского села Сопычи Погарского района. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Село Сопычи Погарского района попало под обстрел ВСУ. Люди на происшествии не пострадали. Повреждения получил жилой дом.
Читайте также
Новости регионов
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Смоленские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников. В Смоленском регионе Московской железной дороги с начала года количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта снизилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 15 до 10 случаев. Основной причиной травматизма по-прежнему остается грубое