Под Почепом «ГАЗель» раздавила «УАЗ»

Пострадал водитель «буханки».

Один человек пострадал в результате ДТП в Почепском районе. Авария произошла 28 октября около 15.30 на 81-м километре дороги Брянск – Новозыбков в Почепском районе.

По информации областной ГИБДД, 52-летний водитель «ГАЗ-3302», выезжая со стороны Почепа на главную, не уступил дорогу и протаранил «УАЗ-220695», 44-летний водитель которого ехал в сторону Брянска. От удара «УАЗ» вылетел в кювет и перевернулся.

Водителя «УАЗа» госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом и ссадинами левой половины грудной клетки, ушибом лба и переломом ребра.