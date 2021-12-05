Под Погаром неизвестный водитель отправил в кювет Datsun – ранена пенсионерка

Полицейские устанавливают личность нарушителя.

Пожилая женщина пострадала в результате аварии, которая произошла 4 декабря около 15.40 на 1-м километре дороги Погар – Стародуб в Погарском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, неизвестный водитель не установленной пока марки машины при завершении обгона резко вернулся в свою полосу, чем создал аварийную ситуацию. Чтобы избежать столкновения, 36-летний водитель Datsun mi-DO съехал в кювет – в результате машина перевернулась.

80-летнюю пассажирку Datsun госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки и переломом ребер слева.

По данным ГИБДД, женщина находилась на заднем сиденье слева и не была пристегнута ремнем безопасности. Полицейские возбудили административное дело.

По факту ДТП проводится проверка, личность обгонявшего водителя устанавливается.