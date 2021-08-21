Под Рогнедино перевернулся «ВАЗ» – водитель погиб

У погибшего автомобилиста взяли кровь на алкоголь.

Смертельная авария произошла 20 августа около 19.05 на 4-м километре дороги Рогнедино – Семеновка – Лутовиновка в Рогнединском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 52-летний водитель «ВАЗ-21214», двигаясь в сторону деревни Лутовиновка, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель погиб на месте.

У него взяли кровь на определение состояния опьянения.