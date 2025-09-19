Подозреваемого в краже 40 тысяч рублей и телефона задержали полицейские в Брянске

Жителя Брянска, подозреваемого в краже 40 тысяч рублей и телефона у знакомого, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Володарского района Брянска. Из его квартиры пропал мобильный телефон стоимостью 8000 рублей. Кроме того, с его банковского счёта исчезли почти 30 тысяч рублей. Также на мужчину был оформлен микрозайм на 10 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 29-летний знакомый потерпевшего. Злоумышленник распивал спиртное у заявителя дома, а уходя прихватил телефон хозяина квартиры. Через банковское приложение он оформил кредит и перевёл себе все деньги. После этого он сдал гаджет в ломбард.

Похищенный телефон полицейские изъяли и вернули владельцу. Возбуждены уголовные дела.