Подозреваемого в краже досок с фермы задержали брянские правоохранители
Жителя Брасовского района, подозреваемого в краже досок с фермы задержали правоохранители. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился владелец строящейся фермы в Брасовском районе. В незапертое помещение проник неизвестный. Он похитил 10 деревянных досок и шесть пачек утеплителя. Ущерб составил почти 25 тысяч рублей.
Полицейские установили подозреваемого в краже. 55-летний житель Брасовского района признался в краже.Он возместил причиненный ущерб.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Читайте также
Новости регионов
Будущее села
В Хиславичах обсудили развитие сельских территорий. В 2024 году Хиславичский район показал впечатляющие результаты, заключив 27 социальных контрактов в сфере сельского хозяйства. Это в 15 раз больше, чем в 2023‑м, когда было заключено всего четыре таких контракта. Такой рост стал возможен благодаря активной работе региональных властей. В текущем году спикер Смоленской областной Думы Игорь Ляхов