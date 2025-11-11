Подозреваемого в краже электровелосипеда рецидивиста задержали полицейские в Брянске

Ранее судимого брянца, подозреваемого в краже электровелосипеда, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 61-летняя жительница Володарского района Брянска. С лестничной клетки многоквартирного дома пропал её электровелосипед. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.

За один день стражи порядка установили подозреваемого в краже. 35-летний житель Советского района Брянска уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Злоумышленник признался, что похитил электровелосипед, чтобы добраться на нем до дома. Он проехал пару улиц, и транспорт разрезидился. Велосипед мужчина бросил на дороге.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.