Подозреваемого в краже электровелосипеда рецидивиста задержали полицейские в Брянске
Ранее судимого брянца, подозреваемого в краже электровелосипеда, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 61-летняя жительница Володарского района Брянска. С лестничной клетки многоквартирного дома пропал её электровелосипед. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.
За один день стражи порядка установили подозреваемого в краже. 35-летний житель Советского района Брянска уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей.
Злоумышленник признался, что похитил электровелосипед, чтобы добраться на нем до дома. Он проехал пару улиц, и транспорт разрезидился. Велосипед мужчина бросил на дороге.
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.