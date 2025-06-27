Подозреваемого в краже из строящегося дома задержали брянские правоохранители

Рецидивиста, подозреваемого в краже инструментов из строящегося дома задержали брянские правоохранители. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился собственник дома в деревне в Почепском районе. Длительным отсутствием владельца воспользовался злоумышленник. Он проник в строящийся дом и похитил бензопилу, триммер, шуруповерт, лобзик и телевизор.

Оперативники уголовного розыска доказали причастность к краже 31-летнего брянца. Мужчина уже был судим за совершение разбойного нападения.

Возбуждено уголовное дело.