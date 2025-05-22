Подозреваемого в краже продуктов брянца задержали полицейские

Жителя Жуковского района, подозреваемого в краже продуктов на 13 тысяч рублей, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В магазине самообслуживания в Фокинском районе Брянска произошла кража. Преступление попало на запись камер видеонаблюдения. Посетитель положил в принесённый с собой пакет банки с дорогим кофе и другие продукты. Он покинул магазин, не оплатив товары на 12 800 рублей.

Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника. 38-летний житель Жуковского района не раз уже был судим. Мужчина признался, что похищенные товары он продал незнакомцам.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.