Подозреваемого в краже швейной машинки задержали брянские полицейские

Подозреваемого в краже швейной машинки из частного дома задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

О краже в полицию заявила жительница Брянска. Женщина рассказала, что около месяца не была в старом родительском доме в Фокинском районе. В этот период неизвестный вор разбил окно, пробрался внутрь и унёс швейную машинку и водный дистиллятор. Ущерб собственница оценила в 15 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен ранее неоднократно судимый 56-летний брянец. Мужчина жил неподалеку и давно присмотрел нежилой дом, в котором могли храниться ценные вещи. Похищенное имущество она хранил дома.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту полицейские предъявили обвинение.