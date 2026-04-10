Повторно севшего за руль пьяным водителем задержали инспекторы ДПС в Брянске

2026, 10 апреля 10:46

Повторно севшего за руль пьяным водителем задержали инспекторы ДПС в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Около полуночи 3 апреля на улице Бурова в Бежицком районе Брянска сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Hyundai Solaris. За рулём был 48-летний мужчину. У водителя правоохранители выявили признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался.

Правоохранители выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Теперь ему грозит уголовное наказание. Иномарку отправили на штрафстоянку.