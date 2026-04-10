Происшествия

2026, 10 апреля 10:46
Повторно севшего за руль пьяным водителем задержали инспекторы ДПС в Брянске
Повторно севшего за руль пьяным водителем задержали инспекторы ДПС в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Около полуночи 3 апреля на улице Бурова в Бежицком районе Брянска сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Hyundai Solaris. За рулём был 48-летний мужчину. У водителя правоохранители выявили признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался. 

Правоохранители выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Теперь ему грозит уголовное наказание. Иномарку отправили на штрафстоянку. 

Читайте также

Пострадала женщина и повреждены дома при ракетном ударе в Карачевском районе
10 апреля 09:11
Пострадала женщина и повреждены дома при ракетном ударе в Карачевском районе
Мирный житель погиб при ударе из РСЗО по посёлку Белая Березка
10 апреля 08:44
Мирный житель погиб при ударе из РСЗО по посёлку Белая Березка
На заседании советов СУСК по Брянской области обсудили профилактику угроз нападений на объекты образования
09 апреля 18:39
На заседании советов СУСК по Брянской области обсудили профилактику угроз нападений на объекты образования

