Брянский священник посетил подразделения группировки «Север»

2026, 13 апреля 14:41

Брянский священник посетил подразделения группировки «Север». Об этом сообщили в пресс-службе региональной епархии.

В подразделения группировки «Север» приехал иерей Константин Васильев. Он посетил военнослужащих на взводно-опорных пунктах. Священник совершил церковные таинства и провёл водосвятный молебен о победе русского воинства.

По запросу командира танкового подразделения священник привёз военным маскировочные и рыболовные сети, окопные свечи, строительные инструменты, утеплитель, а также продукты. Собрать гуманитарную помощь помогли прихожане храма во имя святого мученика Иоанна Воина города Брянска и волонтёры посёлков Мичуринский и Путевка.