Подозреваемого в крупной краже из дома задержали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Фокинского района областного центра. Из его дома пропали телевизор, сварочный аппарат и ювелирные изделия. Ущерб владелей оценил в почти 90 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого – безработного 38-летнего жителя города. Он проник в чужой дом, сорвав навесной замок. Почти всё похищенное имущество мужчина сдал в ломбард. Лишь сварочный аппарат он припрятал у своего знакомого.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Кража». Похищенное имущество полицейские вернули владельцу.