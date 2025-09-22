Подозреваемого в попытке сжечь человека брянский суд отправил в СИЗО
Жителя областного центра, подозреваемого в попытке сжечь знакомого, брянский суд отправил в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В преступлении подозревают 43-летнего неработающего жителя областного центра.
По версии следствия, вечером 16 сентября фигурант был в доме у знакомого на улице Урицкого в посёлке Белые Берега. С ещё одним гостем у подозреваемого был затяжной конфликт. Фигурант облил 37-летнего мужчину бензином и поджёг зажигалкой. Потерпевший получил ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. С повреждения 60% тела он был госпитализирован.
Суд отправил обвиняемого в СИЗО на 2 месяца.
