Подозреваемого в сбыте поддельных денег задержали брянские полицейские

Подозреваемого в сбыте двух поддельных купюр в магазине задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Факт сбыта поддельных денег выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с коллегами из Навлинского района. Осенью 2023 года житель посёлка Алтухово дважды за день оплатил спиртное, продукты и бытовую химию купюрами номиналом в 5000 рублей. Но банкноты оказались фальшивыми. Мужчину задержали. Он рассказал, что купюру получил, когда был на заработках в Москве. Позже он решил реализовать фальшивки.

Следователи возбудили уголовное дело.