Подозреваемого в серии краж задержали брянские полицейские

Стражи порядка задержали брянца, подозреваемого в серии краж из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть полиции Брянска обратились сотрудники магазина самообслуживания. Неизвестный мужчина незаметно вынес из торгового зала средство для стирки на сумму более 5000 рублей. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.

Участковые уполномоченные УМВД России по городу Брянску установили, что к краже причастен ранее судимый 28-летний житель областного центра. Мужчину задержали. Полицейским он признался, что совершил ещё четыре аналогичные кражи. Из магазинов он похитил алкоголь, шоколад, чай, кофе и рыбу на 22 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела.