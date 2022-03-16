Подозреваемого в убийстве брянского таксиста задержали

50-летний мужчина поссорился с водителем.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве таксиста 50-летнего жителя Брянска.

По версии следствия, сегодня около часа ночи пьяный пассажир поссорился с водителем и дважды ударил его ножом в грудь. Таксист умер от травм.

На допросе подозреваемый признал вину. Решается вопрос о заключения его под стражу до суда.

Расследование уголовного дела продолжается.