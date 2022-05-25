Суд отклонил жалобу защитника обвиняемого.

50-летнего жителя Брянска, подозреваемого в убийстве брянского телеоператора, не выпустили из СИЗО. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, ночью 9 мая мужчина в подъезде дома по улице Коммунальной в Бежицком районе Брянска удар потерпевшего ножом в живот. От травмы пострадавший умер в больнице.

Суд апелляционной инстанции не удовлетворил жалобу защитника обвиняемого.