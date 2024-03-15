Подозреваемого в убийстве матери брянца суд отправил в СИЗО
Жителя города Клинцы, обвиняемого в убийстве матери, заключили под стражу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревают 45-летнего жителя города Клинцы Брянской области.
По версии правоохранителей, днём 11 марта у себя дома на улице Декабристов мужчин апоссорился со своей матерью. Женщину фигурант ударил ножом в грудь. Потерпевшая умерла на месте.
Подозреваемому следователи предъявили обвинение в убийстве. суд отправил его в СИЗО.
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