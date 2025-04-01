Подозреваемого в убийстве прохожего в Брянске суд отправил в СИЗО

Жителя Брянска, подозреваемого в убийстве прохожего, суд отправил в СИЗО. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении подозревают 36-летнего жителя Брянска.

По версии следствия, ранним утром 22 марта 2025 года около памятника артиллеристам на улице Калинина в Советском районе у мужчины произошёл с прохожим. Фигурант несколько раз ударил оппонента кулаком в лицо. Потерпевший упал с тротуара на проезжую часть. Он получил тяжёлые травмы и умер.

Мужчине предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу на время расследования.