Подозреваемого в убийстве задержали полицейские в Трубчевском районе

Жителя Трубчевского района, подозреваемого в убийстве соседа, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревают жителя Трубчевского района.

По версии следствия, ночью 1 января пьяный мужчина был в доме у своего соседа по улице Молодёжной в селе Филипповичи. Между ними завязался конфликт. В помещении для складирования дров фигурант ударил хозяина жилища поленом и металлическим клинком по голове головы. Потерпевший умер на месте происшествия.

Нападавший попытался скрыть следы преступления. Он оттащил тело в лес и закопал. Орудия преступления он сложил в пакет и выкинул в ручей.

Подозреваемого правоохранители задержали. Он признался в убийстве соседа.

Мужчине предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу.