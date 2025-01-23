Подозреваемого в убийстве задержали полицейские в Трубчевском районе

Жителя Трубчевского района, подозреваемого в убийстве соседа, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревают жителя Трубчевского района.
По версии следствия, ночью 1 января пьяный мужчина был в доме у своего соседа по улице Молодёжной в селе Филипповичи. Между ними завязался конфликт. В помещении для складирования дров фигурант ударил хозяина жилища поленом и металлическим клинком по голове головы. Потерпевший умер на месте происшествия.
Нападавший попытался скрыть следы преступления. Он оттащил тело в лес и закопал. Орудия преступления он сложил в пакет и выкинул в ручей.
Подозреваемого правоохранители задержали. Он признался в убийстве соседа.
Мужчине предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу.
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