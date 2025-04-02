Подозреваемого в убийстве женщины задержали брянские полицейские

Иностранца, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения частей тела женщины в посёлке Березино Дятьковского района. В ходе расследования стражи порядка задержали подозреваемого – 36-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья.

По версии следствия мужчина сожительствовал с 34-летней женщиной. Они жили в квартире в Бежицком районе областного центра. Пара вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем.

12 декабря прошлого года в ходе конфликта фигурант жестоко избил сожительницу. На следующий день он обнаружил, что женщина умерла. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый расчленил тело. В течение трёх месяцев он выбрасывал останки в местах сбора мусора на территории Бежицкого района Брянска и Дятьковского района.

Мужчине предъявили обвинение. В 2023 году фигурант был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью другой женщины. Не так давно он освободился из колонии.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.