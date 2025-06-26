Подозреваемого в хищении мопеда задержали брянские стражи порядка
Подозреваемого в хищении мопеда задержали брянские стражи порядка за сутки. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился житель Трубчевского района. Примерно на час он оставил свой мопед «Альфа» во дворе частного домовладения. Транспорт стоимость свыше 30 тысяч рублей пропал.
Менее чем за сутки оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. 24-летний местный житель рассказал, что свободно прошёл в чужой двор, выкатил мопед на улицу, завел его и уехал.
Возбуждено уголовное дело. Мопед стражи правопорядка изъяли и вернули владельцу.
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