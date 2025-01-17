Подозреваемого в хищении велосипеда задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 45-летний житель Дятьковского района. Он оставил свой велосипед возле подъезда жилого дома. Спустя некоторое время владелец вернулся, но транспортное средство уже пропало. Велосипед даже не был пристегнут противоугонным тросом.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Ранее судимого 43-летнего местного жителя правоохранители задержали. Велосипед у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.