Подозреваемую в краже золотых сережек с изумрудами задержала полиция в Брянске

23-летнюю девушку, подозреваемую в краже золотых сережек с изумрудами у знакомой, задержала полиция в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 56-летняя жительница Советского района Брянска. С полки шкафа в её квартире исчезли золотые серьги с изумрудами, стоимостью 60 тысяч рублей. Никто из знакомых не признался в хищении.

За три дня полицейские установили подозреваемую в краже. 23-летняя знакомая потерпевшей ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Злоумышленница забрала лежавшие на видном месте серьги и спрятала в карман, когда хозяйка ненадолго вышла из комнаты. На следующий день подозреваемая продала украшение в ломбард.

Серьги были переработаны. Полицейским удалось изъять вынутые перед переплавкой драгоценные камни.

Девушке предъявили обвинение в совершении кражи.