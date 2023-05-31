Подозреваемый в краже мотоцикла брянец сбежал от полиции через болото

Подозреваемый в краже мотоцикла 18-летний брянец пытался, чтобы скрыться от полиции, переплыл болото. Об этом сообщили в региональном УМВД.

36-летний житель Фокинского района Брянска сообщил в полицию о краже кроссового мотоцикла из гаража. Злоумышленник проник в запертое помещение через приоткрытое на проветривание окно.

А в ночь совершения кражи внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек кроссовый мотоцикл. Водитель и пассажир ехали без защитных шлемов. Требование инспекторов об остановке байкер проигнорировал. Во время преследования водитель бросил мотоцикл вместе с пассажиром. Чтобы скрыться ему пришлось вплавь пересечь болотистый участок местности. Но и это не помогло 18-летнему жителю Брянска. Оперативники уголовного розыска задержали его чуть позже.

Полиция устанавливает обстоятельство происшествия. На молодого человека составили 16 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения. Мотоцикл вернули законному владельцу.