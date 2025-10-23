Подробности ДТП на Красноармейской шокируют

Медицинские заключения по последним авариям на Красноармейской читать страшно. У 24-летнего пострадавшего — открытая черепно-мозговая травма, переломы черепа, носа, ушиб мозга тяжелой степени, травма грудины. Список диагнозов на целую страницу.

Самое циничное: сбивший его ровесник на иномарке просто отвез раненого домой и смылся, даже в полицию не сообщил. Пострадавший на следующий день сам пошел в травмпункт, вернулся домой, а потом его уже «скорая» увезла в больницу. Только тогда о ДТП узнали власти.

Вторая жертва — школьница 16 лет. Ей еще хуже: закрытая ЧМТ, гематома в правом полушарии мозга из-за внутреннего кровотечения. Девочка в реанимации, состояние критическое.

Виновники — мужики 24 и 44 лет. Оба проскочили на красный в вечернее время около восьми вечера. По обоим случаям решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В период с 23 по 24 октября 2025 года в областном центре сотрудниками Госавтоинспекции г. Брянска будет проведена оперативно-профилактическая операция «Светофор».

Сайт АиФ-Брянск пишет, что власти обещают не спускать с Красноармейской глаз до полной «стабилизации ситуации».