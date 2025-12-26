Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ЖКХ

10 километров трассы в Трубчевском районе отремонтировали по нацпроекту

2025, 26 декабря 13:54
10 километров трассы в Трубчевском районе отремонтировали по нацпроекту
10 километров трассы в Трубчевском районе отремонтировали по нацпроекту в 2025 год. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В уходящем году в Трубчевском районе отремонтировали участок трассы «Брянск-Новозыбков» — Трубчевск» — Мошки. Подрядная организация ООО «Трубчевскагропромдорстрой» обновила 10 километров дороги. 

Специалисты уложили асфальтобетонное покрытие и укрепили обочины. Для общественного транспорта сделали остановочные и посадочные площадки. В завершении ремонта рабочие нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.

Модернизацию провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

