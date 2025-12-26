Сапёры и инженеры требуются в бригаде «БАРС-Брянск»

2025, 26 декабря 10:31

Сапёры и инженеры требуются в бригаде «БАРС-Брянск». Об этом сообщил в прямом эфире командир Сергей Антошин.

25 декабря командир добровольческой бригады «БАРС-Брянск» Сергей Антошин пообщался с жителями региона на прямой линии. Он рассказал, что в формировании в настоящее время нет потребности в неквалифицированных кадрах. При этом нужны добровольцы с узкой специализацией по РЭБ, сапёры и инженеры различных профилей. Их готовы принять и из других регионов.

Сергей Антошин уточнил, что для женщин-технарей есть ограничения. Согласно перечню специальностей Минобороны РФ нести службу могут женщины-медики и повара. Операторами БПЛА тоже могут быть женщины, но только если у них уже есть боевой опыт. Такие в «БАРС-Брянск» есть.

Фото: РИА «Стрела»