16-летнего подростка ищут полиция и волонтёры в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт»

В Брянске пропал 16-летний Игорь Евгеньевич Бессараб (Воронцов). Подросток ушёл из дома 9 января 2025 года. Обратно он так и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, серые глаза. Подросток был одет в чёрно-белую куртку, чёрную кофту с капюшоном, чёрные джинсы и ботинки.

Информацию о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.