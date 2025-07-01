Подростка из Брянска подозревают в краже денег с помощью чужого телефона. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 53-летний житель Бежицкого района Брянска. Мужчина потерял телефон. Обнаружив пропажу, заявитель сразу заблокировал свою банковскую карту. Но в банке он узнал, что неизвестный злоумышленник оформил на него кредитную карту с лимитом 110 000 рублей и успел перевести с неё 14 750 рублей.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 16-летний житель Брянского района. Подростка полицейские задержали. Он признался, что подобрал чужой гаджет возле кафе. Телефон был без пароля. В галерее парень нашёл снимок паспорта владельца и с его помощью оформил виртуальную кредитную карту. После блокировки онлайн-банка юноша через приятеля передал телефон по месту прописки владельца.

Полицейские устанавливают обстоятельств происшедшего.