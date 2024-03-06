Подростка из Брянска подозревают в краже колонки и сыра

17-летнего юношу из Брянска подозревают в краже колонки и сыра из магазинов. Об этом этом рассказали в региональном УМВД.

О краже портативной колонки за 22 тысячи рублей в полицию сообщили сотрудники магазина цифровой техники Брянска. Молодой человек спрятал колонку под куртку и скрылся из торговой точки.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции задержали подозреваемого в краже. 17-летний брянец уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

Стражи порядка также выяснили, что ранее из магазина самообслуживания юноша похитил несколько головок сыра, стоимостью около 3000 рублей.

Возбуждены уголовные дела.