Подростка из Клинцов подозревают в краже печки и вил
16-летнего жителя Клинцов подозревают в краже печки, лопаты и вил из чужого дома. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В полицию обратился 59-летний житель города Клинцы. Из его дачи в поселке Чемерна пропало имущество на пять тысяч рублей.
Полицейские установили причастность к краже 16-летнего жителя города. Подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Юношу задержали. Он рассказал стражам порядка, что гулял на территории садового общества. Подросток заметил незапертую надворную постройку, а внутри – садовую тачку, печь-буржуйку, лопаты и вилы. В тачку он погрузил все остальное имущество и привёз домой.
Несовершеннолетнему предъявили обвинение в краже. Его отпустили под подписку о невыезде до суда.
Читайте также
Новости регионов
Погрузка на ж/д в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 г.
Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год. За 2022 год погружено: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн
В период праздников на МЖД уменьшилось число несчастных случаев с людьми
На Московской железной дороге с 1 по 8 января количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2023 году — 8 человек, за тот же период 2022 года – 30). При этом 6 случаев произошло в Московской области, по одному — в Москве