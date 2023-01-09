Подростка из Клинцов подозревают в краже печки и вил

16-летнего жителя Клинцов подозревают в краже печки, лопаты и вил из чужого дома. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился 59-летний житель города Клинцы. Из его дачи в поселке Чемерна пропало имущество на пять тысяч рублей.

Полицейские установили причастность к краже 16-летнего жителя города. Подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Юношу задержали. Он рассказал стражам порядка, что гулял на территории садового общества. Подросток заметил незапертую надворную постройку, а внутри – садовую тачку, печь-буржуйку, лопаты и вилы. В тачку он погрузил все остальное имущество и привёз домой.

Несовершеннолетнему предъявили обвинение в краже. Его отпустили под подписку о невыезде до суда.