Подростка из Красной Горы ждёт суд за оплату вещей на маркетплейсе чужой картой

15-летнюю жительницу Красной Горы ждёт суд за оплату вещей на маркетплейсе с карты бывшего сожителя матери. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о краже денег с банковской карты. Приговор выслушает 15-летняя жительницы поселка Красная Гора.

По версии следствия, в середине июня 2025 года девушка оплатила заказы с маркетплейса с карты, принадлежащей бывшему сожителю её матери. Платежное средство было привязано к личному кабинету в приложение торговой площадки. Ущерб превысил шесть тысяч рублей.