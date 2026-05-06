Происшествия

Подростка на питбайке задержали полицейские в Брянске

2026, 06 мая 14:44
Подростка на питбайке задержали полицейские в Брянске 1 мая. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Вечером 1 мая на улице Трофименко в Брянске сотрудники дорожно-патрульной службы заметили питбайк, на котором сидели два подростка. Пассажир был без шлема.

Транспортное средство полицейские остановили для проверки. 14-летний юноша рассказал, что взял принадлежащее матери транспортное средство, чтобы покататься вместе с другом. Прибывшая на место происшествия женщина пояснила, что питбайк купили мальчику для обучения навыкам вождения. Ключи были в свободном доступе. Ранее подростку разрешали использовать мототранспорт в лесу.

На мать несовершеннолетнего правоохранители составили административный материал. Мототранспортное средство отправили на специализированную стоянку.

