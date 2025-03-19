Подростка за рулём остановили полицейские в Новозыбкове

Подростка без прав за рулём мопеда остановили полицейские в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Новозыбкове к ответственности привлечен несовершеннолетний водитель двухколесного транспортного средства за управление без соответствующего водительского удостоверения.

18 марта сотрудники Госавтоинспекции в Новозыбкове остановили мопед. За рулём был 17-летний юноша. Водительского удостоверения у несовершеннолетнего не было.

На подростка стражи порядка составили административный материал.