Подросток без прав на легковушке врезался в дерево на брянской трассе

Подросток без прав на легковушке врезался в дерево на трассе в Погарском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 3 км автодороги «Погар-Новые Ивайтенки» в Погарском районе произошло ДТП. 17-летний водитель уснул за рулём «ВАЗ 21120». Легковушка выехала на встречку, потом в кювет и врезалась в дерево.

Подростка госпитализировали с переломом бедра.

Прав у юноши не было. В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности. Инспекторы составили несколько протоколов на несовершеннолетнего.