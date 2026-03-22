Подросток на мотоцикле пострадал в ДТП в Сураже накануне

2026, 22 марта 12:05
Подросток на мотоцикле пострадал в ДТП в Сураже накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Вечером 21 марта на улице Мглинской в районе дома № 71 в городе Сураже произошла авария. 17-летний парень за рулём мотоцикла KEYS без регистрационного знака при проезде перекрёстка не уступил дорогу автомобилю Renault Grand Scenic. 50-летний водитель ехал по главной дороге.

При столкновении подросток получил тяжёлые травмы. Его доставили в больницу. 

На юного байкера инспекторы составили административные протоколы, в том числе за вождение без прав. Также ответственность грозит родителям подростка за ненадлежащее воспитание. 

