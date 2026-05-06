Mercedes врезался в «Урал» на брянской трассе в понедельник

2026, 06 мая 09:43

Mercedes врезался в «Урал» на брянской трассе в понедельник. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

4 мая на 190-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» в Новозыбковском районе произошло ДТП. 35-летний мужчина за рулём автомобиля Mercedes не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с «Уралом». 46-летний водитель грузовика в этот момент поворачивал направо.

Водитель и 32-летний пассажир иномарки получили травмы. Госпитализация им не потребовалась. На водителя Mercedes инспекторы составили два административных материала.