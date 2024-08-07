15-летний подросток на мотоцикле сбил пенсионерку на тротуаре в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла на улице Горбатова в городе Брянске. 15-летний водитель за рулём питбайка Racer на пешеходной дорожке сбил 57-летнюю женщину. Она шла навстречу юному байкеру.

Пенсионерка получила ушиб грудной клетки, повреждение связок коленного сустава и ушиб руки. Госпитализация ей не потребовалась.

Подросток ехал на мотоцикле без шлема. Также он оказался пьян. Юноша живёт и учится в Брянском районе, а в областной центр приехал на день рождения приятеля.

Спортивный инвентарь мальчику подарил отец. Стражи порядка привлекли его к ответственности за передачу управления транспортом человеку без водительских прав, нетрезвое состояние сына и неисполнение обязанностей по воспитанию.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.