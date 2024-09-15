Подросток на скутере попал в аварии на брянской трассе

16-летний подросток вместе с пассажиром на скутере попал в аварии на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 3 километре автодороги «Харитоновка-Мглин» в Клетнянском районе произошла авария. 16-летний водитель не справился с управлением скутера SKYSTAR. Транспорт съехал в кювет.

Юный байкер и его 19-летний пассажир с травмами попали в больницу. Последний пренебрёг мотошлемом.

Водительского удостоверения у подростка нет. Скутер принадлежит отцу мальчика. Инспекторы составили на юного водителя три протокола. На законного представителя также возбуждено дело об административном правонарушении.