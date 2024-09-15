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Подросток на скутере попал в аварии на брянской трассе

2024, 15 сентября 13:16 Происшествия
Подросток на скутере попал в аварии на брянской трассе
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16-летний подросток вместе с пассажиром на скутере попал в аварии на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

На 3 километре автодороги «Харитоновка-Мглин» в Клетнянском районе произошла авария. 16-летний водитель не справился с управлением скутера SKYSTAR. Транспорт съехал в кювет. 

Юный байкер и его 19-летний пассажир с травмами попали в больницу. Последний пренебрёг мотошлемом. 

Водительского удостоверения у подростка нет. Скутер принадлежит отцу мальчика.  Инспекторы составили на юного водителя  три протокола. На законного представителя также возбуждено дело об административном правонарушении.

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