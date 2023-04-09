Подросток погиб в аварии на трассе в Навлинском районе

17-летний подросток на мопеде погиб в ДТП на трассе в Навлинском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла ночью на 387 км автодороги М3 «Украина» в Навлинском районе. 36-летний водитель автомобиля Hyundai Creta, двигаясь в сторону города Брянска, столкнулся с двигающимся в попутном направлении мопедом Yamasaki.

17-летний парень с мопеда погиб на месте. 19-летний юноша с тяжёлыми травмами попал в больницу. У него установили состояние опьянения. Кто из молодых людей был за рулём устанавливают стражи порядка.