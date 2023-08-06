Подросток погиб в аварии в Новозыбкове

17-летний байкер разбился в ДТП в Новозыбкове. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Некрасова в городе Новозыбкове. 17-летний юноша на мопеде Hors Alpha при проезде перекрестка неравнозначных дорог не поопустил Volkswagen Passat. Иномарка ехала по главной дороге. При столкновении несовершеннолетний байкер получил тяжёлые травмы. Он умер на месте проишествия.

Инспекторы выяснили, что водительского удостоверения у подростока не было.

Полиция проводит проверку по факту аварии.