Подросток получил тяжелые травмы в ДТП с нетрезвым водителем в Брянске

16-летний подросток на мотоцикле получил тяжелые травмы в ДТП с нетрезвым водителем в Брянске. О происшествии сообщили в региональном Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Коминтерна в посёлке Белые Берега в Брянске. 60-летний водитель за рулём «ВАЗ 21122» при повороте налево не пропустил мотоцикл MINSK D4 125. Двухколесным транспортом управлял 16-летний подросток.

При столкновении юный байкер получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом черепа, травматический шок 3 степени и травму живота. Мальчика госпитализировали.

Подросток без водительских прав ехал без мотошлема и мотоэкипировки на незарегистрированном транспорте. Полиция выяснила, родители сами купили мотоцикл для ребёнка.

У водителя автомобиля установили состояние опьянения. Следователь УМВД возбудил уголовное дело по факту ДТП. Водителя задержали. Правоохранители настаивают на заключении его под стражу на время расследования.