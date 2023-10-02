Подросток получил тяжелые травмы в ДТП с нетрезвым водителем в Брянске

16-летний подросток на мотоцикле получил тяжелые травмы в ДТП с нетрезвым водителем в Брянске. О происшествии сообщили в региональном Госавтоинспекции.
Авария произошла на улице Коминтерна в посёлке Белые Берега в Брянске. 60-летний водитель за рулём «ВАЗ 21122» при повороте налево не пропустил мотоцикл MINSK D4 125. Двухколесным транспортом управлял 16-летний подросток.
При столкновении юный байкер получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом черепа, травматический шок 3 степени и травму живота. Мальчика госпитализировали.
Подросток без водительских прав ехал без мотошлема и мотоэкипировки на незарегистрированном транспорте. Полиция выяснила, родители сами купили мотоцикл для ребёнка.
У водителя автомобиля установили состояние опьянения. Следователь УМВД возбудил уголовное дело по факту ДТП. Водителя задержали. Правоохранители настаивают на заключении его под стражу на время расследования.
29.09.2023 15:53
В Вязьме установили памятник электровозу ВЛ-60
В преддверии 20-летия компании ОАО «РЖД» на территории эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная открыли памятник электровозу серии ВЛ-60. В торжественном мероприятии приняли участие глава Вяземского района Инна Демидова, заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Базаров, а также работники и ветераны железнодорожной отрасли. — Этот труженик магистрали, который сегодня встал на вечную стоянку, – выражение нашей признательности,
27.09.2023 12:47
На татами — юниоры
В Смоленске прошли соревнования дзюдоистов, посвящённые памяти Михаила Егорова. Турнир по дзюдо состоялся в преддверии двух знаменательных дат – 1160-летия со дня основания Смоленска и 80-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Сила духа и тела В соревнованиях приняли участие 250 юношей и девушек в возрасте до 15 лет из регионов ЦФО, Республики Беларусь, а также
27.09.2023 12:44
В Вяземском районе проходит Вахта Памяти
Очередная масштабная поисковая экспедиция на смоленской земле объединила 250 бойцов поисковых отрядов из разных российских регионов и Республики Беларусь. 23 сентября 2023 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов принял участие в открытии Вахты Памяти в Вяземском районе. На второй день работы поисковики по традиции собрались на открытие завершающей сезон Вахты Памяти у «времянки» —