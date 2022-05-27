Подросток помог задержать разбойника в Брянске

Мальчик сообщил о нападении сотруднику ДПС.

В суд ушло уголовное дело о разбое в отношении 37-летнего жителя города Шахты Ростовской области. Мужчина не раз был судим и вышел из тюрьмы в конце марта этого года.

По версии следствия, 3 апреля вечером недалеко от дома 40 по переулку Слесарному Володарского района Брянска он напал на женщину. Угрожая ножом он потребовал деньги. Потерпевшая отдала ему около трёх тысяч рублей.

Случайнымсвидетелем преступления стал 15-летний мальчик. Он побежал к дежурившему неподалёку наряду ДПС и сообщил о нападении. Благодаря этому преступника быстро задержали полицейские.

Подозреваемому грозит возвращение в колонию на срок до 10 лет.