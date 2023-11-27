Подросток попал в больницу после аварии в Брянске
Подросток и девушка получили травмы при столкновении двух машин в Брянске. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На улице Красноармейской Брянска произошло ДТП. 35-летний водитель за рулём Lada Kalina при развороте на встречной полосе столкнулся с Hyundai Accent. 19-летний водитель иномарки ехал прямо.
16-летний пассажир Hyundai получил черепно-мозговую травму и раны лица. Его направили в нейрохирургическое отделение больницы. 27-летняя пассажирка Lada сломала руку и ушибла голову. Госпитализация ей не потребовалась.
Полиция проводит проверку по факту аварии.
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