Подросток попал в больницу после аварии в Брянске

Подросток и девушка получили травмы при столкновении двух машин в Брянске. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Красноармейской Брянска произошло ДТП. 35-летний водитель за рулём Lada Kalina при развороте на встречной полосе столкнулся с Hyundai Accent. 19-летний водитель иномарки ехал прямо.

16-летний пассажир Hyundai получил черепно-мозговую травму и раны лица. Его направили в нейрохирургическое отделение больницы. 27-летняя пассажирка Lada сломала руку и ушибла голову. Госпитализация ей не потребовалась.

Полиция проводит проверку по факту аварии.